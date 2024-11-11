شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يهزم الزمالك بثنائية نظيفة فى دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق وادى دجلة فوزًا مهمًا على فريق الزمالك بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الإثنين، فى إطار الجولة السادسة من دورى الكرة النسائية لكرة القدم.

جاء الهدف الأول لوادى دجلة عن طريق نهى محمود، واضافت منار السيد الهدف الثانى لوادى دجلة، ليرفع فريق وادى دجلة رصيده إلى 15 نقطة، فيما توقف نادى الزمالك عند النقطة 9.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: نورا عبد المجيد

خط الدفاع: سمر محمد - ماهيتاب حسني - فدوى عصام - ميرال خضر

خط الوسط: أيه إبراهيم -سهر حامد - شيماء علي - سينثيا أونديكشي أكو - ياتوندي أتنوكي فاچوبي

الهجوم: أليس أوياه أوجيبي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، "سارة نائل - أمنية عاطف - يسرا إبراهيم - لوجين حسام - ميران أمجد - حنين هشام - مها سامي - حبيبة إسماعيل - كنزي شريف"

بينما جاء تشكيل وادي دجلة: في حراسة المرمى: فرح سمير، في خط الدفاع: أميرة رفاعي ومديحة حبيب وندى عماد، وفي خط الوسط: جيهان ممدوح ونهى ممدوح ومروة توفيق، وفي خط الهجوم: منار السيد وجنة أحمد وساويباتو محمد وجيفيتي بواكي.