شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سموحة يوجه رسالة قوية للحكام: ندعمهم وهناك حكام نرتاح لرؤيتهم بالملعب والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة، إن الأخطاء التحكيمية في أول جولتين غير عادية، لكن أتمنى للحكام التوفيق وربنا يكرمهم وينفخ في صورتهم.

وأضاف أحمد سامي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: أحيانا يكون لدينا لاعبين ندعي لهم أن ينفخ الله في صورتهم، لذلك أدعوا للحكام أن ينفخ الله في صورتهم وهو ليس انتقادا لهم.

وتابع مدرب سموحة: لدينا حكام جيدين، وحين رؤيتهم في الملعب نرتاح حتى حال وجود أخطاء، خاصة إذا كانت الأخطاء غير متكررة أو على فترات متقطعة.

واختتم أحمد سامي: نمر بفترة مضغوطة وعلى الجميع التحمل، وعلى الحكام الاجتهاد أكثر، لأن مصير نادي يتعلق بمثل هذه الأمور بإيراداته بطموحاته بكل شيء.

تحدث أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة، عن خطأ الهاني سليمان حارس مرمى الفريق أمام نادي الزمالك، مما كلف الفريق خسارة 3 نقاط هامة.

وقال أحمد سامي، " الأخطاء واردة في كرة القدم، والهاني سليمان حارس كبير وساعدنا كثيرا، لذلك كان من الواجب أن نمرر هذا الموقف ولا نقف عنده لكن الأهم ألا يتكرر".

وأضاف أحمد سامي: أداء الفريق في أول جولتين في الدوري يُريحني لكن لم يكن هناك توفيقًا أمام الزمالك خاصة مع وجود فرص كبيرة أمام فريق كبير أمام الزمالك.

وتابع مدرب سموحة: القرارات لم تكن الأفضل أمام مرمى عواد، لذلك تمت معاقبتنا ولم نتمكن من العودة رغم وجود 4 فرص مؤكدة في الشوط الأول.

واختتم أحمد سامي: طموحنا هو التواجد في مجموعة المنافسة على اللقب، ولدينا بعض اللاعبين ننتظر الفرصة لإشراكهم حتى لا يكون عامل ضغط عليهم في البداية من الدوري