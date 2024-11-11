شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أزمة سيف الجزيرى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية ظهور أزمة بين الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، والجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، بسبب عدم الاعتماد على اللاعب بشكل أساسى فى مواجهة البنك الأهلى بالجولة الأولى من مسابقة الدورى، ونرصد فى الأسطر التالية تفاصيل الأزمة، فى صيغة سؤال واجابة.

س: متى بدأت أزمة سيف الجزيرى مع الجهاز الفنى للزمالك؟

ج: ظهرت أزمة الجزيرى مع البرتغالى جوزيه جوميز عندما لم يشارك اللاعب بشكل أساسى فى مواجهة البنك الأهلى بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بعدها خرج اللاعب عن تركيزه فى التدريبات وظهرت على ملامحه الاستياء من قرار المدير الفنى.

س: كيف تفاقمت أزمة سيف الجزيرى مع الزمالك؟

ج: تفاقمت أزمة سيف الجزيرى مع الزمالك بعدما قرر الجهاز الفنى بقيادة جوميز استبعاد اللاعب من مواجهة سموحة فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى، بعدها ابدى اللاعب غضبه الشديد من قرار المدرب.

س: ماهو رد فعل اللاعب بعد قرار استبعاده من مواجهة سموحة؟

ج: بعد قرار الاستبعاد من المباراة حصل اللاعب على إذن من عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق من أجل السفر إلى إيطاليا، لقضاء اجازة قصيرة، على أن يعود للانتظام فى التدريبات يوم الثلاثاء.

س: هل تم تجديد تعاقد سيف الجزيرى مع الزمالك؟

ج: أكد أنيس بن ميم محامى سيف الجزيرى أن اللاعب سبق وجدد تعاقده مع القلعة البيضاء، ويتبقى فقط تسجيل الزمالك للعقود فى اتحاد الكرة ولدينا الأوراق القانونية الملزمة للنادى بهذه العقود، وقال: "تم تجهيز العقود من الناحية القانونية والتفاوضية مع مسئولى الزمالك لتجديد عقد الجزيرى الجديد مع الزمالك".

وأضاف: "كان من المفترض أن يتم تسجيل العقود يوم السبت الماضى، ولكن هناك بعض الأمور آخرت الأمر، واللاعب مرحب جدا التعاقد مع الزمالك".

وتابع: "سيف الدين الجزيرى مرحب جدا باستكمال مسيرته مع الزمالك ورحب جدا بالتجديد وتم توقيع العقود، وتم إرسال الأوراق الموقع عليها رئيس الزمالك وعمرو أدهم وما تبقى هو توثيق العقود فى اتحاد الكرة، ولكن من الناحية القانونية نمتلك الأوراق التى تؤكد حرص الزمالك على تجديد عقده".

س: هل يبحث سيف الجزيرى عن عرض للرحيل عن الزمالك؟

ج: قال أنيس بن ميم هناك أخبار متداولة من داخل الزمالك أننا نبحث عن عروض فى الخليج للاعب وهذا غير صحيح، لأن اللاعب وقع على عقود مع الزمالك وهى ملزمة للنادى، يتبقى فقط توثيق العقود".

واختتم: "سيف الجزيرى لديه ميزة وعيب فى اللاعب أنه طيب والتعامل الإنسانى عنده فى المقام الأول، ودائما يتحدث أن الزمالك بيته ولديه علاقات قوية به ويؤثر على جديد التعامل بسبب تعاطفه، والمشكلة مع الزمالك ليست مادية ولن تكون هذه أزمة اللاعب".