شكرا لقرائتكم خبر عن المدير المالي على رأس ملفات أول اجتماع لمجلس اتحاد الفروسية والان مع تفاصيل الخبر

يناقش مجلس اتحاد الفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر، عددا من الملفات المهمة خلال اجتماعه الأول المزمع انعقاده نهاية هذا الأسبوع.

كان الدكتور إسماعيل شاكر قد فاز بمنصب رئيس اتحاد الفروسية بالتزكية لإدارة الاتحاد خلال الفترة من 2024 حتى 2028.

ويتصدر ملفات الاجتماع الأول لمجلس إدارة اتحاد الفروسية الجديد، تعيين مديرا ماليا للاتحاد بعد الاستقرار على عدم استمرار أحمد فؤاد الوطن المدير المالي الذي تم تعيينه في اللجنة المؤقتة التي كانت تدير شؤون الاتحاد.

ويشمل المجلس الجديد لاتحاد الفروسية إلى جانب الرئيس إسماعيل شاكر، كلا من كريم السبكي نائب الرئيس والأعضاء يوسف علما وعمر ممدوح إسماعيل وإبراهيم المليجي ونهلة الصواف وهديل الحداد.