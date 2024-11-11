شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم يطالب أندية الشركات بشراء أندية شعبية في المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

أكد شريف عبد المنعم نجم الأهلى السابق، أن أندية الشركات لديها عدة طرق لجذب أكبر عدد من الجماهير خلال الفترة المقبلة.

وقال شريف عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الأندية الخاصة بالشركات عليها أن تقوم بشراء أندية شعبية جماهيرية تنتمى للمحافظات المختلفة، على سبيل المثال النادى الأولمبى بالإسكندرية أو المنيا بصعيد مصر، وغيرها من الأندية.

وأضاف نجم الأهلى السابق أندية الشركات تقوم بعد ذلك بإحداث تكوير في هذه الأندية وهو ما يعنى أن النادى سيكون بجماهيره وشعبيته، على أن تعمل الشركات على زيادة عدد الجماهير تلقائيا بعد التطوير.

واختتم عبد المنعم، أن هناك مثال حى على هذه التجربة، وهو نادى بيراميدز الذى قام بشراء نادى الأسيوطى وقام بتغيير اسمه وأصبح ينافس بقوة على البطولات.

