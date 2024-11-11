شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدور التمهيدى لكأس مصر 2024 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، جدول مباريات الدور التمهيدى لمسابقة كأس مصر لموسم 2024 - 2025، كما أشار الاتحاد إلى أن الدور التمهيدى سيقام بدون حضور جماهيرى.

الموضوع : جدول مباريات الدور التمهيدي الأول لمسابقة كاس مصر موسم ٢٠٢٥/٢٠٢٤م ايماء لما اسفرت عنه قرعة مباريات الدور التمهيدي الأول لمسابقة كاس مصر

وشدد الاتحاد على مراعاة ما جاء بلائحة ونظام وشروط المسابقات:

1 - من الدور التمهيدي الأول وحتي الدور التمهيدي الاخير (اذا انتهي الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من علامة الجزاء لتحديد الفريق الفائز والذي يصعد الى الدور التالي ) ...

2- النادي المذكور أولاً يرتدي الزي الأصلي والآخر يرتدي زيا مخالفا للنادي الاخر ...

3- النادي المذكور أولا مسئول أيضا عن كرات المباراة ...

4- النادي المذكور أولا مسئول عن النواحي التنظيمية للمباراة من كافة الاوجه ( سيارات الاسعاف - الحماية المدنية - صبية الملاعب - المنظمين - الضيافة ) .

5- النادي المذكور أولا مسئول عن صرف بدلات السادة حكام المباراة اعتبارا من الدور التمهيدي الأول وحتى الدور التمهيدي الأخير... على الافرع تاجيل مباريات القسم الثالث والرابع المشاركة في كاس مصر في حالة.