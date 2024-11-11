شكرا لقرائتكم خبر عن الونش وندياى والزنارى يعودون لتدريبات الزمالك بعد التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل محمود حمدى الونش ومصطفى الزنارى وسيدى ندياى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك التأهيل من الإصابات التي يعانو منها، والتي تسببت في غيابهم عن المباريات الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم تأهيل الثلاثى خلال فترة التوقف الدولى لارتباط المنتخب الوطنى بتصفيات أمم افريقيا، على أن يعود الونش للمشاركة مع الزمالك فى التدريبات بعد فترة التوقف، على أن يكون أول ظهور للونش في مباراة المصرى المقبلة المقرر لها 23 نوفمبر الجاري.

وفيما يخص سيدى ندياى، فمن المقرر أن يشارك مع الفريق فى التدريبات الجماعية بعد فترة التوقف الدولى؛ بسبب الإصابة أيضا، وكذلك مصطفي الزنارى مدافع الفريق.

ويستعد الزمالك للسفر إلى ليبيا بعد غد الأربعاء، للمشاركة فى مباراة اعتزال خالد حسين لاعب النصر الليبى.