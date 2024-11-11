شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: نجلى لن ينضم للزمالك بسبب تاريخى داخل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر ريان لاعب الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أن نجله أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى وسيراميكا السابق والبنك الأهلى الحالى، لم يوقع على عقود انتقاله لصفوف الزمالك كما أشيع من قبل، مشيرًا إلى أن الأمر لم يتعدى سوى مفاوضات بين وكيله وإدارة القلعة البيضاء.

وأضاف ياسر ريان فى تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7، إنه من الصعب أن ينضم نجله لصفوف الزمالك بسبب تاريخه وتاريخى داخل النادى الأهلى.

وصرح ياسر ريان أن المغربى يحيى عطية الله لاعب الفريق الأحمر لم يقدم المستوى المطلوب حتى الآن رغم إمكانياته الكبيرة ويحتاج إلى تدريبات بدنية لإنقاص وزنه.

وأوضح: "التؤام حسام وابراهيم حسن يسيروا على خطى محمود الجوهرى فى تدريب منتخب مصر وكانوا تعرضوا للظلم فى النادى الأهلى قبل انتقالهم إلى الزمالك حيث احد الاشخاص قام بنقل المعلومات بشكل خاطئ عنهم فى ذلك التوقيت ".

وتابع ياسر ريان: "الإصابات أثرت عليا بشكل كبير حيث تعرضت للإصابة بالرباط الصليبى مرتين خلال مسيرتى وكان الإصرار والتحدى سبب إعتماد المدربين عليا فى التشكيل الأساسى للفريق الأحمر ".

وأختتم ياسر ريان حديثه: "السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الاهلى يتعامل بنفس شخصية البرتغالى مانويل جوزية وهذا دائما ما يحتاجه لاعبو الفريق الأحمر على مر التاريخ بسبب كثرة النجوم داخل غرفة خلع الملابس ".