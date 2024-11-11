شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي ينافس حارسي نيجيريا والكونغو على صدارة الكلين شيت في تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

ينافس محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، كل من ستانلي نوابيلي حارس مرمى نيجيريا، وديمتر يبرتاوود حارس مرمى الكونغو الديمقراطية على قائمة أفضل كلين شيت في تصفيات أفريقيا.

ويمتلك الشناوي 4 كلين شيت من 4 مباريات خاضها حتى الآن، وهو نفس الرصيد الذي يمتلكه حارسا نيجيريا والكونغو الديمقراطية قبل جولتين من النهاية، علما بأن نيجيريا فازت في مباراتها الأخيرة على ليبيا دون أن تلعب لأسباب تتعلق بالاستقبال والإقامة ومشاكل بالطيران.

واستطاع منتخب مصر أن يحافظ على نظافة شباكه في المباراة الرابعة على التوالي في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، ليصبح من فرق ثلاثة لم تتلقى أهداف حتى الآن.

وبات منتخب مصر المنتخب العربي الوحيد، والشناوي الحارس العربي الوحيد، صاحب الكلين شيت فى أول 4 جولات من تصفيات أمم أفريقيا، حيث استقبلت كل المنتخبات العربية هدفا على الأقل في التصفيات، وكان آخرها المنتخب التونسي الذى تلقى الهزيمة أمام جزر القمر.

وأعلن حسام حسن قائمة منتخب مصر مساء أمس وشهدت تواجد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على الرغم من التوقعات باستبعاد الحارس المخضرم بعد ضمان منتخب مصر الوصول للنهائيات.

يطير المنتخب الوطني إلي كاب فيردي على متن طائرة خاصة الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة منتخبها في الجولة المقبلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها بالمغرب العام المقبل.

‏‎ويستعد منتخب مصر للتوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري إذ يخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023، بمواجهة كاب فيردي خارج مصر وبوتسوانا داخلها.

‏‎وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته.

‏‎وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا كالتالي:

‏‎حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة.

خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا.

خط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.