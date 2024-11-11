شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير للاعبي المصري بالزي الجديد قبل أول ظهور أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يخضع لاعبو النادي المصري لجلسة تصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، بالزي الرسمي الجديد للفريق، وذلك قبل الظهور الرسمي الأول له والمقرر أن يكون في مواجهة الزمالك المرتقبة بالدوري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، في اللقاء المقرر إقامته في الثامنة مساء السبت الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب.

وكان المصري أنهى إجراءات استلام الزي الرسمي الجديد للفريق قبل مواجهة الجونة، حيث تم تأجيل الظهور به حتى الخضوع لجلسة تصوير وعقد مؤتمر صحفي للإعلان عنه.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، في تصريحات لـ ”الخليج 365” عن موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة مباراة الزمالك والمصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد القاهرة الدولي، على أن يتم تحديد ملعب مباراة الإياب أمام الفريق الأبيض في وقت لاحق.

وأضاف المصدر، أن المصري يقض شريط مبارياته الأفريقية أمام أنيمبا النيجيري يوم 27 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من المجموعات، على ستاد السويس الجديد الذي يستضيف المباريات المحلية للفريق البورسعيدي.