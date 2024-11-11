شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مران منتخب مصر فى الدفاع الجوى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، مران فى الرابعة عصر اليوم الأثنين بإستاد الدفاع الجوى فى إطار استعداداته لخوض مرحلة تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية،حيث يلعب ضد الرأس الأخضر وبوتسوانا، خلال فترة التوقف الدولي «نوفمبر 2024».

ومن المقرر أن يطير المنتخب الوطني إلي كاب فيردي على متن طائرة خاصة بعد غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة منتخبها في الجولة المقبلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها بالمغرب العام المقبل.

‏‎ويستعد منتخب مصر للتوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري إذ يخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023، بمواجهة كاب فيردي خارج مصر وبوتسوانا داخلها.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره كاب فيردي فى السادسة مساء الجمعة المقبلة على ملعب «الوطني»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بـ مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا القادمة.

وتأهل منتخب مصر لنهائيات أمم أفريقيا 2025 في المغرب، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبوتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا.

قائمة الفراعنة لمباراتى كاب فيردى وبتسوانا

حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة.

خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا.

خط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.