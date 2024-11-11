شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض رحيل زيزو وجوميز يعتمد على منسى وودية ليبيا فرصة البدلاء والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 "رفض مسئولو الزمالك بشكل شبه حماعي فكرة التفريط في لاعبه أحمد مصطفى زيزو، وذلك بعد التقارير السعودية التى كشفت عن تلقى اللاعب عرضا من نادى الاخدود السعودى.

ورغم عدم تجديد عقد اللاعب حتى الآن مع الزمالك، في ميركاتو يناير المقبل ، إلا أن مسئولو الزمالك يحاولون منذ فترة تجديد عقد زيزو خاصة بعد تصريحات اللاعب ووالده بمنح الأولوية دائما للزمالك.

ويأتي قرار الزمالك بمحاولات تجديد عقد اللاعب، بعد أنباء رغبة نادي الخلود السعودي في ضم اللاعب.

كما كشف الليثى أن جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك قرر منح فرص أكبر لناصر منسي لقيادة هجوم الفريق في المباريات الرسمية المقبلة له في الدوري الممتاز والكونفيدرالية بعد التطور اللافت في مستواه على حساب زميله التونسي سيف الجزيري، وكان ناصر منسي سجل هدفا مؤخرا ساهم في فوز الزمالك على سموحة بالدوري.

واختتم الليثى أن جوميز قرر أن يمنح الفرصة فى مباراة النصر الليبي الودية المنتظرة للعديد من لاعبيه البدلاء مثل سيدي ندياي وجيفرسون كوستا وحسام اشرف وايشو واحمد محمود لتجهيز لاعبي الدكة قبل انتهاء فترة التوقف، في ظل كثرة الغيابات المتواجدة في صفوف الفريق