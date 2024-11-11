شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الخامسة لرحيل علاء علي نجم الزمالك السابق فى ريعان شبابه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تمر اليوم الاثنين الذكري الخامسة على رحيل علاء على نجم الزمالك السابق فى ريعان شبابه عن عمر ناهز 31 عاماً حيث لقى حتفه فى مثل هذا اليوم 11 نوفمبر 2019، متأثراً بمرض السرطان، ولم يخبر علاء على أصدقاءه فى الملاعب بشأن حقيقة مرضه، ليفاجأ الجميع بخبر تدهور حالته الصحية فى الأيام الأخيرة ثم وفاته.

علاء على بدأ مسيرته فى ناشئى نادى الزمالك وشارك مع فريق الشباب تحت 23 سنة عام 2009، وتم تصعيده للفريق الأول، انتقل علاء على من الزمالك على تليفونات بنى سويف موسم 2012، وبعد موسم واحد انتقل إلى سموحة، وظل مع الفريق السكندرى موسمين، حتى انتقل إلى طلائع الجيش، ومنه إلى طلائع الجيش، ثم وادى دجلة، والمصرى وبتروجت، إلا أنه انتهى تعاقده مع الفريق البترولى فى الصيف الماضى ليكون بدون نادٍ خلال الميركاتو الصيفى.

شارك علاء على فى 158 مباراة فى مسيرته بالدورى المصرى و12 ببطولة الكأس بالإضافة إلى مباراتين بدورى الأبطال، استطاع علاء على تسجيل 20 هدفا خلال مسيرته بالملاعب فى مختلف الأندية بالإضافة إلى مساهمته فى صناعة 19 آخرين، ولم يتم طرده سوى مرة واحدة بعد حصوله على الإنذار الثانى مقابل 23 بطاقة صفراء فقط.

وشهد آخر لقاء تليفزيونى أجراه الراحل إعلانه أنه ينتظر عودته لنادى الزمالك مرة أخرى وأنه يتمنى العودة من إصابته بشكل سريع من أجل الظهور بشكل جيد مع بتروجت ومن ثم العودة للزمالك بيته مرة أخرى.

وأضاف على فى حديثه الأخير "أنا زملكاوى قبل أى شىء تربيت فى الزمالك وعشت بين جدرانه 18 سنة، لو عاد بى الزمن لم أكن أرحل عن القلعة البيضاء".

وتابع "جمهور الزمالك أحسن جمهور فى الدنيا، ناس فاهمة كورة، ليس نفاقًا لكننى كنت أشهر بالارتياح دائمًا وأنا العب للزمالك ولم أشعر يومًا بأن هذه الجماهير كانت تمثل ضغطًا على".

وأتم حديثه "لدى إيمان كبير أننى سأنهلا مشوارى الكروى فى الزمالك".