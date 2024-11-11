شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو ينتظر جلسة الحسم في الزمالك قبل حلول يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر أحمد مصطفى زيزو نجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عقد جلسة مع مسئولي القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، خلال الأيام الجارية، وفى ظل عدم انضمامه لصفوف منتخب مصر استعدادًا لمباراتي كاب فيردى وبوتسوانا، بسبب إصابة اللاعب في العضلة الخلفية، من أجل حسم مصيره مع الفريق، سواء بالتجديد أو الرحيل في انتقالات شهر يناير المقبل.

زيزو ينتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادى في يناير والانتقال إليه مجانًا في نهاية الموسم، لا سيما وأن اللاعب يمتلك عدة عروض خارجية وأبرزها نادى نيوم السعودى الذى سبق وطلب التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي الماضى، إلا أنه تم رفض العرض وبعدها أعلن زيزو استمراره مع الزمالك لحين حسم موقفه النهائي من التجديد أو الرحيل.

إدارة نادى الزمالك تسعى لاستغلال فترة توقف مسابقة الدوري في الفترة الحالية، وعدم انضمام زيزو لمعسكر المنتخب للتحدث مع اللاعب حول تحديد مصيره، خاصة وأن إدارة القلعة البيضاء قررت عدم الوقوف أمام رغبة اللاعب في حال تمسكه بالرحيل وخوض تجربة احتراف جديدة، أو الموافقة على العرض الذى سيتم تقديمه لتجديد تعاقده والبقاء مع الفارس الأبيض.