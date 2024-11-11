شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيل كولر "صانع السعادة" فى الأهلى يحتفل بعيد ميلاده الـ"64" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، اليوم الاثنين بعيد ميلاده الـ"64" فهو من مواليد 11 نوفمبر 1960 ، وتولى كولر تدريب 6 أندية فى منصب الرجل الأول، وهي سانت جاليين وبازل وجراسهبورز وويل السويسرين وبوخوم وكولون الألمانيين"، ومنتخب واحد "النمسا"، كما عمل مساعداً مع مواطنه كريستيان جروس مدرب الزمالك الأسبق فى أولى خطواته التدريبة عام 1992 .

ونجح السويسري كولر فى التتويج ببطولتين للدوري السويسري مع سانت جاليين في موسم 99-2000 وجراسهبورز فى موسم 2002-2003 قبل تحقيق دوري الدرجة الثانية مع بوخم الألماني موسم 2005-2006 وكأس سويسرا مع بازل 2018-2019.

أعلن الأهلى تعاقده مع كولر فى 9 سبتمبر 2022، ليخلف البرتغالى ريكاردو سواريز الذى عانى الفريق من سوء النتائج تحت قيادته، وفشل فى تحقيق البطولات.

ويحظى كولر بدعم هائل من جماهير الاهلى بسبب العلاقة الجيدة التي تربطه بهم وكذلك إدارة النادي، خاصة مع الألقاب التي حققها، لدرجة أنه تم تمديد تعاقده ليستمر حتي نهاية موسم 2026.

وحصد كولر طوال مسيرته التدريبية قبل الأهلي 4 ألقاب، وتحولت حياته كثيرا مع الاهلى بعدما أصبح أشهر مدرب في قارة أفريقيا.

ولم يحقق كولر أي بطولات مع منتخب النمسا، لكنه يصنف كصانع نهضة هذا المنتخب بعدما قاده للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 للمرة الثانية في تاريخه، بجانب قيادته له لاحتلال المركز العاشر فى تصنيف الفيفا.