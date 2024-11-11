شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يخطف دوري أبطال أفريقيا من الصفاقسي في رادس والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 11 من نوفمبر 2006 حقق النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي الصفاقسي التونسي في ملعب رادس بهدف في الوقت القاتل بعد التعادل الايجابي بهدف في لقاء القاهرة.

حصد المارد الأحمر اللقب الأفريقي على حساب نادي الصفاقسي ليحقق اللقب الخامس في تاريخه ويبدأ بعدها مرحلة السيطرة على بطولة دوري أبطال أفريقيا حتى أصبح أكثر الأندية حصولا عليها.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.