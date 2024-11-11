شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2008 يواجه المغرب اليوم في تصفيات شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 تحت قيادة مدربه أحمد الكاس، في التاسعة مساء اليوم الاثنين نظيره المغربي، في المباراة الافتتاحية التي تجمعها ضمن تصفيات شمال أفريقيا.

وتنطلق تصفيات شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب، ثم يواجه الجزائر، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

ويترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات