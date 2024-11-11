شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يخصص تدريبا وحيدا لمنتخب مصر على نجيل صناعي قبل رحلة كاب فيردي والان مع تفاصيل الخبر

استقر حسام حسن المدير الفني لـ المنتخب الوطني على خوض تدريب وحيد على ملعب نجيب صناعي في القاهرة قبل السفر لكاب فيردي، لتجهيز اللاعبين على نفس أجواء لقاء الجولة الخامسة أمام كاب فيردي.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نظيره المصري بإقامة مباراة مصر وكاب فيردي على ملعب نجيل صناعي، ليتأكد خوض الفراعنة اللقاء الثاني على التوالي خارج الأرض على نجيل صناعي بعد مباراة موريتانيا بالجولة الرابعة.

وستكون المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي. أما المباراة الثانية فستجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

وحسم منتخب مصر تأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد تحقيق الفوز في جميع مبارياته السابقة بالتصفيات. ومع ذلك، تسعى الجماهير المصرية إلى متابعة منتخبها في هاتين المباراتين لتأكيد الصدارة وحصد العلامة الكاملة.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كالتالي:

‏‎حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة.

وفي خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، خط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.