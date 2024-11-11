شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات "متكافئة" فى ختام الجولة السادسة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات اليوم الأول للجولة السادسة بدورى المحترفين عن تحقيق راية كبرى المفاجآت بالفوز بثلاثية على القناة، محققا الفوز الأول له بالمسابقة ليرفع رصيده إلى 5 نقاط ويبتعد عن المؤخرة، بينما تجمد رصيد الضيوف عند 8 نقاط.



وجاءت باقى نتائج اليوم عن فوز وى على ديروط بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 7 نقاط ، كما تعادل المنصورة مع الداخلية سلبيا، في الوقت الذى تعادل فيه السويس مع بترول أسيوط بهدفين لمثليهما، بينما تعادل سبورتنج مع أسوان بهدف لمثله.



وفى إطار نفس الجولة يستضيف بروكسى على ملعبه نظيره أبو قير للأسمدة، كما يلتقى طنطا مع كهرباء الإسماعيلية، ولافيينا مع السكة الحديد.



كانت نتائج الجولة التي أقيمت بالأمس قد انتهت بفوز وحيد حققه راية على القناة بثلاثية دون مقابل، وتعادل المنصورة مع الداخلية سلبيا، والسويس مع بترول أسيوط بهدفين لمثليهما، وأسوان مع سبورتنج بهدف لمثله، بينما فاز وى على ديروط بهدفين مقابل هدف.