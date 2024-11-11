شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يجتمع بالوجوه الجديدة بمعسكر المنتخب قبل مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

يعقد حسام حسن المدير الفني لـ المنتخب الوطني جلسات مكثفة ومستمرة مع الوجوه الجديدة في المنتخب استعدادا لمباراتي نوفمبر، خاصة في ظل الرغبة في الاعتماد عليهم ومنحهم الفرصة خلال هذا المعسكر.

‏‎ويستعد منتخب مصر للتوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري إذ يخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023، بمواجهة كل كاب فيردي خارج مصر وبوتسوانا داخلها.

وشهدت قائمة منتخب مصر ظهور وجوه جديدة أبرزهم: محمد ربيعة مدافع سموحة ومحمود زلاكا من سيراميكا، وعودة طاهر محمد طاهر وحسام عبد المجيد كأول مرة مع حسام حسن ، وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

‎حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفي شوبير.

‎الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، حسام عبد المجيد، حمدي فتحي، محمد أحمد ربيعه، محمد حمدي.

‎الوسط: أحمد نبيل «كوكا»، أحمد عيد، محمد شحاتة، محمود صابر، عمر كمال، مروان عطية، محمود حسن تريزيجيه، نبيل عماد دونجا.

‎الهجوم: ناصر ماهر، مصطفي فتحي، طاهر محمد طاهر، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمود عبد الحفيظ زلاكا، مصطفي محمد، أسامة فيصل.

‎

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره كاب فيردي يوم 15 نوفمبر الجاري، فيما سيلعب مع نظيره بتسوانا يوم 19 من الشهر ذاته.

‏‎وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته ، وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كالتالي: