الامارات | مفاجآت في الجولة السادسة لدوري «الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، التي أقيمت يومَي الجمعة والسبت الماضيين، مفاجآت كبيرة، أبرزها خسارة فريق الإمارات أمام ضيفه الذيد 2-3، وتعادل حتا مع مضيفه مصفوت 1-1، في وقت يعتبر «الصقور» و«الإعصار» في مقدمة الفرق المرشحة للصعود إلى دوري المحترفين. وفي بقية النتائج تغلب الفجيرة على غلف يونايتد بثلاثية نظيفة، محققاً انتصاره الثالث على التوالي، وتعد سلسلة نتائج الفريق نادرة في انطلاقة المنافسات منذ هبوطه من دوري المحترفين في موسم 2021، فيما فاز دبا على يونايتد 3-1، والظفرة على الجزيرة الحمراء بهدف نظيف، والعربي على «مجد» بالنتيجة نفسها.

ويتصدّر الظفرة الترتيب برصيد 13 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف على العربي الوصيف، يليهما الفجيرة (10 نقاط) بفارق الأهداف عن دبا، ثم غلف يونايتد (ثماني نقاط)، والإمارات (سبع نقاط)، ومصفوت (ست نقاط) متقدماً بفارق الأهداف على الحمرية، ثم حتا (خمس نقاط)، و«غلف إف سي» (أربع نقاط)، والجزيرة الحمراء (ثلاث نقاط)، و«مجد» (نقطتان)، وأخيراً «غلف يونايتد» (نقطة واحدة).

غياب الهزائم الكبيرة

لم تشهد مباريات الجولة الماضية هزائم كبيرة، بعد شطب نتائج «فليتوود يونايتد» الذي كان يخسر بنتائج ثقيلة، ما أعاد الاتزان الفني إلى المنافسات.

خسائر «الصقور»

سجّل فريق الإمارات (الصقور) رقماً غير مسبوق خلال مشاركاته الماضية في دوري الدرجة الأولى، عندما خسر في مباراتين من أصل خمس خاضها في البطولة.

«الإعصار» يتراجع

أثار حتا الدهشة في مبارياته الثلاث الأخيرة بتعادله في اثنتين وخسارة واحدة، ليحتل المركز العاشر في الترتيب، وهي نتائج محيرة، لا تعكس بدايته القوية في كأس رئيس الدولة، وقيادته من قبل المدرب المواطن، محمد الجالبوت، الذي يمتلك عناصر نجاح تفوق ما تملكه بقية الأندية.

الظفرة والعربي

يواصل فريقا الظفرة والعربي تحقيق النتائج الإيجابية بهدوء، ما جعلهما في مركزَي الصدارة والوصيف بالترتيب، وذلك من خلال خوضهما المباريات بشعار الفوز ونيل النقاط قبل كل شيء.

تألق الذيد

استعاد الذيد تألقه وخطف ثلاث نقاط ثمينة من ملعب «الصقور»، بعد أن قدم لاعبوه مباراة رفيعة المستوى، تؤكد أن الفريق سيكون منافساً قوياً على الصعود أو مؤثراً في نتائج الصاعدين، بفضل التكتيك الفني المميز خلال المباراة.