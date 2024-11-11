شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة مونت كارلو لسيدات الإسكواش بمشاركة ثنائي مصري والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الاثنين، منافسات بطولة مونت كارلو لسيدات الاسكواش، التي تقام خلال الفترة بين 11 إلى 15 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 25 ألف دولار، وتشارك في المنافسات الثنائي المصري هنا رمضان وهنا إسماعيل.

من ناحية أخرى، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر نوفمبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

وفي تصنيف الرجال، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.

وحدد الاتحاد الدولي للاسكواش 14 ديسمبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات على منصب رئيس الاتحاد ونائب الرئيس، وذلك خلال الاجتماع العام السنوى للاتحاد الدولي للعبة على هامش بطولة العالم للفرق.