شكرا لقرائتكم خبر عن المفاوضات حقيقية.. الأخدود السعودى يرغب فى شراء زيزو خلال يناير "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بث تليفزيون الخليج 365 تغطية خاصة تقديم عمر الأيوبى، لموقف زيزو نجم الزمالك بعد إعلان مسئولى نادى الأخدود السعودى الرغبة فى شراء لاعب القلعة البيضاء خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، ورد فعل والد اللاعب وموقف الزمالك من تجديد عقد زيزو، والرد على العرض السعودى المنتظر.

البداية كشفت تقارير صحفية سعودية اهتمام نادي الأخدود بالتعاقد مع زيزو لاعب فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، ويسهل الأمر أن زيزو عقده ينتهى بنهاية الموسم الجاري 2024-25 ويحق للاعب الرحيل لأي ناد آخر بنهاية الموسم.



والد زيزو قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن نجله لم يتلق أى عروض رسمية لزيزو فى الفترة الحالية، ولكن نتلقى مكالمات هاتفية طوال الوقت وأحاديث عن عروض من وكلاء لاعبين، لكنها لا ترتقى للعروض الرسمية.

وكشف حسن بن مرزوق، المدير الرياضي لنادي الأخدود السعودي، أن زيزو على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب ناديه في ضمهم بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسيتواجد في مصر قريبا لحسم الصفقة لأن زيزو لاعب كبير.

وقال مرزوق: نعلم أن زيزو مرتبط بعقد مع ناديه الزمالك، والعلاقات بين الناديين قوية، لذلك سنسلك الطرق القانونية مع مسئولي الزمالك وسنجتمع معهم للتفاوض حول القيمة المالية ونكشف عن رغبتنا في ضم زيزو.