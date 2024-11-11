شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تحديات تنتظر منتخب مصر أمام كاب فيردى.. نجيل صناعى وفوز ثان ورقم قياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر أمام كاب فيردي عددا من التحديات خلال المباراة التي تجمع المنتخبين يوم 15 نوفمبر الجاري، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، والتي ستقام في المغرب.

ويترقب حسام حسن الظهور الأخير للمحترفين في أنديتهم يومي السبت والأحد المقبلين، بعدما تم الاكتفاء بضم أربعة لاعبين فقط، وإراحة محمد صلاح وحمدي فتحي بجانب عدد كبير من اللاعبين الدوليين في الدوري المحلي.

وضمن منتخب مصر الصعود بعد الفوز على موريتانيا بالعلامة الكاملة بعد 4 جولات، إذ يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق النقاط قبل انتهاء دور المجموعات بجولتين.

النجيل الصناعي

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نظيره المصري بإقامة مباراة مصر وكاب فيردي على ملعب نجيل صناعي، ليتأكد خوض الفراعنة اللقاء الثاني على التوالي خارج الأرض على نجيل صناعي بعد مباراة موريتانيا بالجولة الرابعة.



وستكون المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فستجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

الانتصار الثاني

تقابل منتخب مصر مع كاب فيردي في مناسبتين من قبل، المباراة الأولى انتهت بنتيجة 2-2، خلال النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، فيما فاز الفراعنة في المباراة الثانية بثلاثية دون رد في التصفيات الأفريقية الحالية والمؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

منتخب مصر حسم تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد تحقيق الفوز في جميع مبارياته السابقة بالتصفيات. ومع ذلك، تسعى الجماهير المصرية إلى متابعة منتخبها في هاتين المباراتين لتأكيد الصدارة وحصد العلامة الكاملة.

مواصلة الأرقام القياسية

يسعى حسام حسن لمواصلة مسيرته المميزة مع المنتخب الوطني، طامحا فى تحقيق فوز جديد ليظل سجله خاليا من الخسائر فى المباريات الرسمية.

وحقق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رقما تاريخيا لم يتحقق منذ 23 عاما، حيث استطاع الفوز في 4 مباريات متتالية، في بداية مشواره في تصفيات أمم أفريقيا، لأول مرة في التاريخ.