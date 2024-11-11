شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تمنع 7 لاعبين عن السفر مع الزمالك إلى ليبيا.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

يغيب 7 لاعبين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن السفر إلى ليبيا للمشاركة فى مباراة اعتزال خالد حسين لاعب النصر الليبى.

واللاعبون المقرر عدم سفرهم للإصابة، هم: أحمد مصطفى زيزو، مصطفى الزنارى، محمد حمدى، أحمد حمدى، محمد عبد الشافى، الونش، سيدى ندياى.

ويعانى زيزو من مزق فى العضلة الخلفية، من الدرجة الأولى، محمد حمدى جزع فى الرباط الخارجى للركبة، محمد عبد الشافى وأحمد حمدى التأهيل من الرباط الصليبى، محمود حمدى الونش جاهز طبيا إلا أن مشاركته مع الفريق ستكون خلال مواجهة المصرى بالكونفدرالية.

وفيما يخص سيدى ندياى، فمن المقرر أن يشارك مع الفريق فى التدريبات الجماعية بعد فترة التوقف الدولى؛ بسبب الإصابة أيضا، وكذلك الزنارى.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى ليبيا يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة، تم توفيرها من الجانب الليبي لتوفير كل سبل الراحة لخوض المباراة الودية المقرر لها يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري.