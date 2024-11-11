شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: استمرار أخطاء الحكام بهذا الشكل يهدد استكمال الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نصر أبو الحسن رئيس نادى الإسماعيلى، أن الإسماعيلى لن يحاسب على الأخطاء التحكيمية، واستمرار الأخطاء بهذا الشكل سيهدد استمرار الموسم ولابد من تكافؤ الفرص.

وقال نصر أبو الحسن، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "هناك مشاكل فى التحكيم من بدرى جدا مع بداية بطولة الدورى، وهناك مجاملة لبعض الأندية على حساب بعض الأندية لذلك أصدرنا بيانا نطالب بالعدالة".



وأضاف رئيس الإسماعيلى: "الإسماعيلى تعرض لظلم تحكيمى أمام سيراميكا ولنا ركلة جزاء لم تحتسب وكذلك مباراة غزل المحلة فى الأسبوع الأول، وللأسف كل المحللين بيطلعوا يقولوا كلام عكس بعض".



وتابع: "استمرار أخطاء الحكام بهذا الشكل سينذر بكارثة وعدم استكمال الموسم، على الرغم أننا وافقنا على هذا الموسم الاستثنائى من أجل الكرة المصرية ولكن الأندية تعانى من أخطاء الحكام".



واختتم: "لا بد من تكافؤ الفرص بين الأندية، والإسماعيلى لن يحاسب على الأخطاء التحكيمية، ونرفض التفريق فى نقطة واحدة بسبب خطأ من الحكم أو تغاضى من حكم".