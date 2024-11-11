شكرا لقرائتكم خبر عن محامى الجزيرى: اللاعب وقع على التجديد ويتبقى تسجيل الزمالك للعقود باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أنيس بن ميم محامى سيف الدين الجزيرى، أن تجديد سيف الجزيرى مع الزمالك تم، ويتبقى فقط تسجيل الزمالك للعقود فى اتحاد الكرة ولدينا الأوراق القانونية الملزمة للنادى بهذه العقود.

وقال أنيس بن ميم فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "تم تجهيز العقود من الناحية القانونية والتفاوضية مع مسئولى الزمالك لتجديد عقد الجزيرى الجديد مع الزمالك".



وأضاف: "كان من المفترض أن يتم تسجيل العقود يوم السبت الماضى، ولكن هناك بعض الأمور آخرت الأمر، واللاعب مرحب جدا التعاقد مع الزمالك".



وتابع: "سيف الدين الجزيرى مرحب جدا باستكمال مسيرته مع الزمالك ورحب جدا بالتجديد وتم توقيع العقود، وتم إرسال الأوراق الموقع عليها رئيس الزمالك وعمرو أدهم وما تبقى هو توثيق العقود فى اتحاد الكرة، ولكن من الناحية القانونية نمتلك الأوراق التى تؤكد حرص الزمالك على تجديد عقده".



واستطرد: "هناك أخبار متداولة من داخل الزمالك أننا نبحث عن عروض فى الخليج للاعب وهذا غير صحيح، لأن اللاعب وقع على عقود مع الزمالك وهى ملزمة للنادى، يتبقى فقط توثيق العقود".



واختتم: "سيف الجزيرى لديه ميزة وعيب فى اللاعب أنه طيب والتعامل الإنسانى عنده فى المقام الأول، ودائما يتحدث أن الزمالك بيته ولديه علاقات قوية به ويؤثر على جديد التعامل بسبب تعاطفه، والمشكلة مع الزمالك ليست مادية ولن تكون هذه أزمة اللاعب".