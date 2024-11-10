شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباريات دور الـ16 لدورى السلة رجال والمرتبط والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل، تعديل موعد مباريات دور الـ16 رجال والمرتبط تحت 16 سنة، والتي تقام يومى 16 و19 نوفمبر الجارى.

وكان من المقرر أن تقام مباريات المرتبط 16 سنة فى الرابعة مساء بينما مباريات الرجال فى السادسة، وتم تعديل الموعد لتقام مباريات المرتبط فى الثانية والثالثة لبعض المباريات، والسابعة والخامسة لمباريات الرجال.



ووفقا للجدول الذى تم إعلانه فإن المباريات ستكون كالتالى:

الاتحاد ودمنهور، وهليوبوليس مع المصرية للاتصالات، وطلائع الجيش مع القناة، الاهلى مع الترام، والزمالك مع لزهور.

كما يلتقى سموحة مع مصر للتأمين، الجزيرة مع الشمس، وسبورتنج مع الطيران.

ومن المقرر أن تكون صالات المرتبط والرجال كالتالى:

ألعاب دمنهور والترام فى صالة برج العرب، التأمين صالة المقاولون، الجزيرة بصالة اتحاد الشرطة، والطيران بصالة ستاد القاهرة، هليوبوليس بصالة النادى بالشروق، والاتصالات بالمركز الأولمبى بالمعادى.