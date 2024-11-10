شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلامة: البطولة الأفريقية للتجديف نجحت بالجهود الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد سلامة المدير الإداري للبطولة الأفريقية للتجديف والمقامة في بورتو مارينا عن سعادته الكبيرة لنجاح البطولة، وأشادت الوفود المشاركة في البطولة بالتنظيم الذي وصفوه بأنه على أعلى مستوى.

وقال محمد سلامة، في تصريحات صحفية، إن البطولة أقيمت بالجهود الذاتية من مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة، على رأسهم شريف القماطي نائب رئيس اتحاد التجديف ورئيس اللجنة العليا للبطولة، حتى تنجح البطولة حتى صرف الدعم الخاص بالبطولة من وزارة الشباب والرياضة.

وتُختتم غدا الإثنين منافسات البطولة الأفريقية في منافسات التجديف الشاطئ بعد تتويج المنتخب المصري للتجديف بلقب البطولة الأفريقية ضمن سباقات الكلاسيك بعد حصد 22 ميدالية متنوعة خلال منافسات البطولة المقامة بمشاركة 9 دول في بورتو مارينا بالساحل الشمالي بحضور الجزائري مهدي قريدي رئيس الاتحاد الأفريقي للتجديف.

وحصدت مصر 22 ميدالية متنوعة بواقع 13 ميدالية ذهبية و7 ميداليات فضية و2 ميدالية برونزية، فيما جاءت تونس في المركز الثاني بإجمالي 17 ميدالية متنوعة بواقع 8 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية فيما جاءت الجزائر في المركز الثالث بإجمالي 18 ميدالية متنوعة بواقع ميدالية ذهبية و8 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية.

شارك في منافسات التجديف الكلاسيك كل من: مصر، الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، كوت ديفوار، أوغندا، السودان، فيما يشارك في منافسات التجديف الشاطئ كل من مصر، الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، جنوب أفريقيا، كوت ديفوار، زيمبابوي، بنين، أوغندا.

يضم منتخب مصر 30 لاعبا ولاعبة، وهم: عبد الخالق البنا، سيف عز، عمر القماطي، زياد سلامة، سيد يحي، علي علاء، عمر حسام الدين، ادهم محجوب، احمد العتيق، محمد عبد المحسن، عبدالرحمن سعد، مصطفى قنديل، يحيى زكريا، محمد عبد المقصود، محمد هاني متولي، ياسين القماطي، ومن اللاعبات غادة ندا، مريم همام، إيمان الشرقاوي، ياسمين هويدي، جنى وائل، تقى هشام، جنى السيد، سهيلة إبراهيم، هنا خالد، مريم عوض الله، نور الهدى عرفة، ربى حسام الدين، حبيبة محسن.

يدير البطولة اللواء شريف القماطي، نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف، واللواء محمد نور المدير التنفيذي لاتحاد التجديف وعضو اللجنة العليا للبطولة والعميد محمد سلامة المدير الإداري للبطولة.

يضم الجهاز للفني للمنتخب المصري اللواء عمرو رجائي المدير الفني لمنتخب التجديف وعادل بدر، وصفوت نسيم مدربي الآنسات ومحمود عبدالحليم وإسماعيل مجاهد مدربي الناشئين والعموم ومحمد عبد السلام مدرب خفيف الوزن.

فيما يضم الجهاز الإداري للبطولة الأفريقية للتجديف كل من مصطفى العطار رئيس اللجنة الفنية، المدير الإداري للمنتخبات مجدي عفيفي ودكتور محمد حسين رئيس لجنة المعلومات والتكنولوجيا في البطولة الأفريقية التجديف ووليد عبد المنعم المنسق الإعلامي للبطولة.