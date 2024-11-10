شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلى لكرة السلة بطلات كأس السوبر عقب الفوز على سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 10 نوفمبر 2024 10:14 م

توج فريق الأهلى لكرة السلة سيدات ببطولة كأس السوبر المحلى عقب الفوز على فريق سبورتنج بنتيجة 73 - 61 فى المباراة التى جمعتهما منذ قليل على صالة حسن مصطفى بالسادس من اكتوبر.

وشهدت المباراة حضور كل من الأسبانى اوجيستى بوش المدير الفنى لفريق الأهلى لكرة السلة رجال وثريا محمد لاعبه الفريق التى أعتذرت عن خوض منافسات الموسم الحالى لأسباب خاصة.

بينما حرص نادر السيد حارس مرمى فريق الأهلى والزمالك ومنتخب مصر الأسبق على دعم ابنته تمارا التى تلعب لفريق الأهلى.

وقام محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادى الأهلى بالتواجد برفقة الجماهير وعدم الجلوس فى المقصورة الرئيسية.