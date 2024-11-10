شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض أول تدريباته باستاد الدفاع الجوى.. وتغيير موعد مباراة بوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أول تدريبات الفريق باستاد الدفاع الجوى، استعداداً لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا، المقرر لهما يومي 15 و19 نوفمبر الجاري في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية .



وشهد مران منتخب مصر إحماءات بدنية، وجملا فنية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن.



وأكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أنه تم تغيير موعد مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا، المقرر لها يوم 19 والمقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوى لتقام في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة بدلا من الساعة التاسعة، بناء على خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص لإقامة مباراة كاب فيردي وموريتانا في نفس الموعد.