شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن صفقة ثالثة لدعم فريق كرة السلة بعد فيناليس والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو جهاز كرة السلة بنادي الزمالك البحث عن تدعيم الفريق برفقة ثالثة خلال الفترة الجارية، وذلك بعد أن أبرم الفريق صفقتين خلال الفترة الأخيرة، آخرها البورتوريكى كايل فيناليس.

وكشف طارق السعيد رئيس جهاز السلة بالزمالك، أنه يعكف الفترة الحالية على دراسة الصورة الذاتية لأكثر من لاعب لتدعيم صفوف الفريق بصفقة ثالثة، استعدادا لارتباطات الفريق الفترة المقبلة فى بطولة الدورى أو غيرها من البطولات.

وأضاف السعيد أن الهدف من الصفقات التى يبرمها الفريق أن تكون إضافة لسلة الأبيض للمنافسة. على البطولات المختلفة وعودة الألقاب للفريق.

وتعاقد الزمالك خلال الفترة الماضية مع محمد يونس قادما من سموحة، وكايل فيناليس، وجاء التعاقد مع فيناليس بعد دراسة العديد من السير الذاتية، وذلك بالتنسيق بين وائل بدر المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، وطارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بالقلعة البيضاء.

ويأتي التعاقد مع كايل فيناليس، في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التي تهدف إلى تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة، والحفاظ على أبرز النجوم لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة.