شكرا لقرائتكم خبر عن والد زيزو يكشف حقيقة عرض الأخدود السعودى وأولويات اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى سيد والد أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حقيقة تلقي نجله عرضًا من الأخدود السعودى لشراء ما تبقي فى عقده مع القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل.

وقال والد زيزو فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لم نتلقى أى عروض رسمية لزيزو فى الفترة الحالية، ولكن نتلقى مكالمات هاتفية طوال الوقت وأحاديث عن عروض من وكلاء لاعبين لكنها لا ترتقى للعروض الرسمية".

أضاف والد نجم الزمالك، إنه لا يهتم بأى عروض تصل للاعب طالما لم ترتقى للرسمية، أو وجود مخاطبات لدى مجلس إدارة ناديه، خاصة وأن زيزو مازال عقده مستمرًا مع القلعة البيضاء.

تابع مصطى سيد، أن الأولوية ستكون فى استمرار زيزو مع الزمالك، وننتظر عقد جلسة مع المسئولون خلال الأيام المقبلة لحسم الأمر بشكل نهائى.

وكانت تقارير صحفية سعودية كشفت اهتمام نادي الأخدود بالتعاقد مع الدولي المصري أحمد زيزو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وينتهي تعاقد الزمالك مع أحمد زيزو بنهاية الموسم الجاري 2024-25 ويحق للاعب الرحيل لأي نادي آخر بنهاية الموسم.

وكشفت مصادر لصحيفة "اليوم" أن الأخدود يريد شراء الفترة المتبقية من عقد زيزو من الزمالك (6 شهور)، حيث يرغب النادي في الاطاحة بأحد لاعبيه الأجانب في الشتاء المقبل.

وكان زيزو على طاولة صفقات الشباب في صيف 2023 قبل أن يرفض الزمالك عرض "الليوث" ويُفضل الاحتفاظ باللاعب.

ويتطلع الأخدود لتدعيم صفوفه في يناير بعد احتلال الفريق المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 10 من عمر المسابقة.