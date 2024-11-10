شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 استعداداته القوية لمواجهة منتخب المغرب غدا الإثنين، في إطار منافسات تصفيات شمال أفريقيا.



حرص أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2008، على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية، تمهيدا لتنفيذها خلال المباراة.

وتنطلق تصفيات شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين.



ويلتقي منتخب مصر مع المغرب، ثم يواجه الجزائر، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.