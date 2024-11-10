شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرحب برحيل بيرسى تاو فى يناير ويترقب عروضا لشرائه والان مع تفاصيل الخبر

يرحب مسئولو النادي الأهلي ببيع المدة المتبقية من عقد الجنوب أفريقي بيرسي تاو خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، أو رحيله مجانا حال تعثر بيعه، لإفساح مكان في قائمة اللاعبين الأجانب من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي جديد يدعم صفوف الأهلي في باقي منافسات الموسم الحالي وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عروض رسمية للتعاقد مع بيرسي تاو من أجل رفع اسمه من القائمة وتفادي تحمل راتبه الكبير.

وشهدت الفترة الماضية تراجع مستوى بيرسي تاو بشكل ملحوظ، ويغيب عن المشاركة الأساسية مع الأهلي، حيث يشارك بديلا منذ تألق طاهر محمد طاهر مع بداية الموسم الحالي، وهو ما دفع إدارة الأهلي للتفكير في بيع اللاعب وضم لاعب أجنبي جديد.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في ضم لاعب أجنبي جديد في سن صغيرة بعكس بيرسي تاو، ولا يتقاضى راتبا سنويا كبيرا مثل الجناح الجنوب أفريقي، ويقدم الإضافة للفريق الأحمر.

يذكر أن الموسم الحالي هو الأخير في عقد بيرسي تاو مع الأهلي، ولا يوجد تفكير من قبل إدارة القلعة الحمراء في تجديد عقد اللاعب، على أن يرحل بعد نهاية الموسم الحالي بالمجان أو يتم بيعه في يناير المقبل.