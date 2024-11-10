شادية نانكيا أفضل لاعبة فى مباراة مسار وصن داونز بأبطال أفريقيا للكرة للنسائية

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القاهرة - سامية سيد - نالت شادية نانكيا لاعبة فريق مسار، جائزة أفضل لاعبة فى مباراة مسار وصن داونز، التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للكرة للنسائية والمقامة فى المغرب.

وكان فريق مسار للكرة النسائية قد حقق فوزا تاريخيا على صن داونز بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للكرة للنسائية والمقامة فى المغرب.

جاء هدف مسار الوحيد عن طريق المحترفة ساندرين فى الدقيقة 3 من الوقت الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء حصلت عليها اللاعبة نفسها وترجمتها بنجاح.

بهذه النتيجة يحصد فريق مسار أول 3 نقاط فى أول مباراة لها فى تاريخها بدورى أبطال أفريقيا، بينما ظل فريق صن داونز حامل اللقب بدون نقاط.

ويلتقى فريق مسار ممثل مصر في البطولة القارية الجولة المقبلة مع إيدو كوينز الغيني 13 نوفمبر الجاري، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة البنك التجاري الإثيوبي يوم 16 من الشهر ذته، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي من النسخة الرابعة للبطولة.

ووصلت بعثة سيدات فريق مسار إلى دولة المغرب استعداداً لخوض بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم النسائية، والتي تقام فى المغرب خلال الفترة من 9 إلى 23 نوفمبر المقبل.