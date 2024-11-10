شكرا لقرائتكم خبر عن راية يهزم القناة بثلاثية وأربعة تعادلات بافتتاحية الجولة السادسة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات اليوم الأول للجولة السادسة بدورى المحترفين عن تحقيق راية كبرى المفاجآت بالفوز بثلاثية على القناة محققا الفوز الأول له بالمسابقة ليرفع رصيده إلى 5 نقاط ويبتعد عن المؤخرة، بينما تجمد رصيد الضيوف عند 8 نقاط.

وجاءت باقى نتائج اليوم عن فوز وى على ديروط بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 7 نقاط، كما تعادل المنصورة مع الداخلية سلبيا، في الوقت الذى تعادل فيه السويس مع بترول أسيوط بهدفين لمثليهما، بينما تعادل سبورتنج مع أسوان بهدف لمثله.

وتستكمل مباريات الجولة غدا بمواجهات المقاولون وبلدية المحلة، ووادى دجلة مع الترسانة، وبروكسى مع أبو قير للأسمدة، وطنطا مع كهرباء الإسماعيلية، ولافيينا مع السكة الحديد.