شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى ينتظم فى تدريبات الزمالك الثلاثاء بعد العودة من إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

يعود سيف الجزيرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للانتظام فى تدريبات فريقه المقرر لها بعد غد الثلاثاء، بعد العودة من إيطاليا حيث غادر خلال الساعات الماضية.

وسافر الجزيرى إلى إيطاليا بعد خروجه من خسابات الجهاز الفنى بمباراة الفريق الماضية أمام سموحة بالدورى، على أن ينتظم فى تدريبات الفريق بعد غدٍ، حيث منح الجهاز الفنى اللاعبين راحة 3 أيام.

وقرر جوميز منح لاعبى الفريق راحة لمدة 3 أيام على أن يعود الفريق للتدريبات الثلاثاء استعدادًا للسفر إلى ليبيا لخوص مباراة اعتزال خالد حسين لاعب منتخب ليبيا والنصر الليبى السابق.