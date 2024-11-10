شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يعود غدًا للتدريبات ويبحث عن مباريات ودية استعدادًا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، غدًا الإثنين، للتدريبات من جديد استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى فى إطار الجولة الثالثة من دورى nile الذى توقف حاليًا نظرًا لارتباط المنتخب الوطنى بمباراتين فى تصفيات أمم أفريقيا.

ومنح سيد عيد لاعبى بتروجت راحة اليوم الأحد من التدريبات بعد التعادل الإيجابى مع موردن سبورت بهدف لمثله فى الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى.

وطلب سيد عيد من جهازه الإدارى توفير عدة مباريات ودية لتجهيز اللاعبين فى فترة التوقف الدولى بشكل قوى لمواصلة الأداء المميز الذى ظهر عليه الفريق حتى الآن فى الدورى.

وتعادل فريق بتروجت مع بيراميدز بهدف لمثله فى الجولة الأولى، ثم التعادل مع موردن سبورت فى المباراة الثانية، ليجمع الفريق نقطتين وضعهتها فى المركز التاسع من ترتيب دورى nile لكرة القدم.

ويستعد فريق بتروجت لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى، المقرر لها الأحد 24 نوفمبر الجارى على استاد الإسماعيلية.