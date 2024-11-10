شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحيل شكاوى الأندية من التحكيم للجنة الحكام الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أحال مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، كل شكاوى الأندية من التحكيم، إلى لجنة الحكام الجديدة بقيادة ياسر عبد الرؤوف لدراسة الأخطاء وتقييم مستوى الحكام في فترة التوقف.

وكان عدد من الأندية قدم اشتكى من الأخطاء التحكيمية في أول جولتين بالدوري، ما أسفر عن إقالة لجنة الحكام السابقة وتعيين لجنة جديدة.

وتسلم ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق اليوم، الأحد، مهام عمله رسمياً فى رئاسة لجنة الحكام بعد توجيه اتحاد الكرة الشكر للجنة السابقة التي تضم محمد فاروق وإبراهيم نور الدين.

ويعيد ياسر عبد الرؤوف ترتيب الدولاب الإداري والفني تمهيدا لظهور الحكام بشكل مغاير الفترة المقبلة، خاصة أن فترة التوقف فرصة سانحة أمام اللجنة.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه الطارئ الذي عُقد الخميس الماضي، إقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها، وتعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وتضم توفيق السيد، تامر دري وعزب حجاج.