شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر رد اللجنة المنظمة لبطولة العالم على معسكر سيدات الطائرة بالصين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 10 نوفمبر 2024 04:55 م

كشف أحمد فتحى المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك، عن أن مجلس إدارة النادى برئاسة حسين لبيب، ينتظر رد اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم من أجل توفير 3 مباريات ودية مع فرق صينية فى معسكر بالصين قبل المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية لكرة الطائرة "سيدات"، التى تقام في مركز هوانجلونج بمدينة هانغتشو الصينية، وذلك خلال الفترة من 17 ديسمبر المقبل حتى يوم 22 من الشهر ذاته.

وأسفرت القرعة عن تواجد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" في المجموعة الأولى والتي تعتبر بمثابة مجموعة صعبة حيث اوقعت الفريق بجانب فرق:-

-تيانجين بوهاي بانك الصيني "مستضيف البطولة"

-جيرداو ميناس البرازيلي "المصنف الأول عالمياً"

- فيرو فولي ميلان الإيطالي "وصيف أوروبا".

ويأتي جدول مواعيد مباريات طائرة الزمالك "سيدات" في دور المجموعات كالتالي:-

- الزمالك ضد تيانجين بوهاي بانك الصيني يوم الثلاثاء 17 ديسمبر في تمام الساعة 7.30 مساءً.

- الزمالك ضد جيرداو ميناس البرازيلي يوم الأربعاء 18 ديسمبر في تمام الساعة 12.30 ظهراً.

- الزمالك ضد فيروفولي ميلانو يوم الخميس 19 ديسمبر في تمام الساعة 7.30 مساءً.

ويتكون الجهاز الفني لسيدات الطائرة بالزمالك من : "أحمد فتحي مديراً فنياً ، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".