شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام كاب فيردي بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 10 نوفمبر 2024 04:21 م

يستكمل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، مرحلة تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، عندما يلعب ضد الرأس الأخضر وبوتسوانا، خلال فترة التوقف الدولي «نوفمبر 2024».

يطير المنتخب الوطني إلي كاب فيردي على متن طائرة خاصة الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة منتخبها في الجولة المقبلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها بالمغرب العام المقبل.

‏‎ويستعد منتخب مصر للتوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري إذ يخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023، بمواجهة كاب فيردي خارج مصر وبوتسوانا داخلها.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد كاب فيردي بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره كاب فيردي فى السادسة مساء الجمعة المقبلة على ملعب «الوطني»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بـ مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا القادمة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي

تنقل شبكة قنوات «بي إن سبورتس» مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

منتخب مصر يحسم التأهل لكان 2025 بالعلامة الكاملة

وتأهل منتخب مصر لنهائيات أمم أفريقيا 2025 في المغرب، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبوتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا.

قائمة الفراعنة لمباراتى كاب فيردى وبتسوانا

حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة.

خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا.

خط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.