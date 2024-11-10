شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يكشف سر فشل مفاوضات انتقال محمود جهاد لـ الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو، سر فشل مفاوضات انتقال محمود جهاد نجم الفريق إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال عاطف حنفي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: محمود جهاد لاعب مميز، وهو من أفضل اللاعبين في مركز 6 ومركز 8، ولاعب واعد ولديه خبرات بجانب الشغف الكبير وسيراه الجميع بشكل مختلف في الموسم الحالي.

وأضاف مدير الكرة بنادي فاركو: محمود جهاد كان لديه عروض كثيرة من مصر ومن خارج مصر وبالتحديد في الدوري الليبي، لكن فضلنا عدم بيعه حتى يصل لمرحلة الاستواء.

تابع عاطف حنفي: لم تكن هناك جدية في المفاوضات لضم محمود جهاد، والأرقام التي عُرضت لم ترتقي لقيمة اللاعبين، ولدينا 7 لاعبين يمكنهم اللعب في الأندية المصرية الكبيرة.

وقال مدير الكرة بنادي فاركو، إن الميركاتو في مصر غير منطقي والأرقام في اللاعبين غير منطقية، والتي تصل إلى 50 و60 و100 مليون، مضيفًا أن هناك ناديان فقط يمكنهم السير في مثل هذا الميركاتو، لكن بقية الأندية لا يمكنها ذلك، ولا توجد معايير معينة لأسعار اللاعبين لكن من يملك الأموال فقط هو من يشتري.

وعن طموح الفريق في الدوري قال: لدينا مدرب مميز وهو أحمد خطاب ولاعبين مميزين، ولسنا مستعجلين على الفوز لأنه سيأتي، وفتقد عدد كبير من العناصر المميزة على رأسهم شكري نجيب وسيف تيري.

وتابع مدير الكرة بنادي فاركو: رحل عنا ثنائي الفريق سوكاري ورزقي حمرون، وعقود اللاعبين تضاعفت بسبب زيادة الدولار، لذلك لا يمكننا كنادي أن نمنح لاعب في الفريق 30 مليون وزميله 3 ملايين.

واختتم عاطف حنفي: انضم لنا زهير المترجي وهو لاعب مميز وبعد جاهزيته سيكون إضافة مميزة جدا، وبجانبه ضممنا اللاعب الواعد أونيك، ولدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين الواعدين الصغار في السن.