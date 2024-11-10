شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ربيعة لاعب سموحة يؤجل حفل زفافه بعد انضمامه لمعسكر منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر محمد ربيعة لاعب فريق سموحة ، تأجيل حفل زفافه الذى كان مقررا له يوم الجمعة المقبل بعد انضمامه لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا المقرر لهما يومي 15 و19 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر اقامتها بالمغرب.

شهدت قائمة منتخب مصر المختارة لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا، ضم أربعة وجوه جديدة لقائمة الفراعنة لم يسبق لهم التواجد مع الفراعنة من قبل.

وشهد القائمة تواجد 4 لاعبين لأول مرة تحت قيادة حسام حسن، هم: محمد ربيعة لاعب سموحة، طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي، محمود زلاكة، وحسام عبد المجيد.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن عن القائمة المختارة لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا المقرر لهما يومي 15 و19 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر اقامتها بالمغرب، وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي

المهدي سليمان

محمد عواد

مصطفى شوبير

أحمد رمضان بيكهام

حسام عبد المجيد

حمدي فتحي

محمد أحمد ربيعة

محمد حمدي

أحمد نبيل كوكا

أحمد عيد

محمد شحاتة

محمود صابر

عمر كمال

مروان عطية

محمود حسن تريزيجيه

نبيل عماد دونجا

ناصر ماهر

مصطفى فتحي

طاهر محمد طاهر

عمر مرموش

إبراهيم عادل

محمود عبد الحفيظ زلاكا

مصطفى محمد

أسامة فيصل