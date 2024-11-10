شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر قبل مباراتي كاب فيردي وبتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد المنتخب الوطني لبدء فترة جديدة من مشواره بإنطلاق معسكر نوفمبر اليوم الأحد، استعداداً للإرتباطات المقبلة على الصعيد القاري وهو ما نرصده في سياق التقرير التالي:

س: ما موعد معسكر منتخب مصر الحالي؟

ج: إنطلق في الواحدة من ظهر اليوم ،الأحد، المعسكر المغلق للمنتخب الوطني الأول على ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة كاب فيردي في الجولة المقبلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها بالمغرب العام المقبل.

‏‎ويستعد منتخب مصر للتوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري إذ يخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023، بمواجهة كل كاب فيردي خارج مصر وبوتسوانا بالقاهرة.

س: ما هو موقف منتخب مصر من التصفيات؟

ج: ضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته .

س: ما هي قائمة منتخب مصر خلال المعسكر الحالي ؟

ج: جاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كالتالي:

‏‎حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة.

وفي خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، خط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.

س: ما هي ابرز الغيابات في قائمة منتخب مصر الحالية؟

ج:شهدت قائمة الفراعنة في المعسكر الحالي ، استبعاد 5 لاعبين بالمقارنة بالقائمة الأخيرة التى خاض بها مواجهتى موريتانيا حيث تم استبعاد كل من: رامى ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد صبحى وأحمد مصطفى زيزو، للإصابة، ومحمد صلاح للحصول على راحة.

س: ماذا عن الوجوه الجديدة في المعسكر؟

ج: ضم حسام حسن أربعة وجوه جديدة لقائمة الفراعنة لم يسبق لهم التواجد مع الفراعنة من قبل ، و هم: محمد ربيعة لاعب سموحة، طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي، محمود زلاكة، وحسام عبد المجيد.