شكرا لقرائتكم خبر عن عاطف حنفي يكشف موقف فاركو لضم علي معلول من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

كشف عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو، موقف النادي السكندري من التفاوض لضم التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال عاطف حنفي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: علي معلول لاعب كبير، ووكيله جون إدوارد وهو عضو مجلس الإدارة في نادي فاركو، وتحدث معه بشكل شخصي كمجرد فكرة.

وأضاف مدير الكرة بنادي فاركو: لكن لم يحدث منا كنادي أن تفاوضنا مع معلول، وإن كنا نتمنى أن يحدث ذلك لأنه لاعب كبير وأحد قادة الأهلي.

وتحدث عاطف حنفي عن أداء ونتائج الفريق قائلًا: على مستوى الأداء راضيين، لكن على مستوى النتائج كنا نأمل أكثر من ذلك، وأدينا مباراة جيدة أمام الاتحاد لكن خطأ كلفنا الخسارة.

واختتم مدير الكرة بنادي فاركو: أدينا مباراة قوية أمام البنك الأهلي أمس لكن كان هناك توتر بسبب نظام الدوري الجديد، وانتهى اللقاء بالتعادل.