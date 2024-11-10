شكرا لقرائتكم خبر عن محسن عبد المسيح يكشف موقف الإسماعيلي من استقدام خبير أجنبي للحكام والان مع تفاصيل الخبر

تحدث محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق خلال أول جولتين في الدوري الممتاز.

وقال محسن عبد المسيح، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: الإسماعيلي ظُلم في مباراة المحلة وأيضًا مباراة الأمس أمام سيراميكا.

وأضاف عضو مجلس إدارة الإسماعيلي: لا أحب الحديث عن التحكيم لأنه يكون لك وعليك، لكن في المباراتين حكم الفار لا يتحدث مع الحكم ليرى اللعبة.

وتابع محسن عبد المسيح: أقول للكابتن ياسر عبد الرؤوف أضرب بيد من حديد لكل من يخطئ وعلى الملأ، ولا بد من أن تُقال الأخطاء كل جولة والعقوبات وهو ما فعله الخبير الأجنبي سابقًا.

كشف محسن عبد المسيح موقف ناديه من استقدام خبير أجنبي للجنة الحكام خلال الفترة المقبلة قائلا: لدينا حكام كبار وقامات، لكن من الممكن استقدام خبير أجنبي من أجل إقامة معسكرات لرفع المستوى الفني والبدني للحكام.

وأضاف عضو مجلس الإسماعيلي: محمود عاشور حكم دولي كبير ولماذا لم يستدعي الحكم ليتخذ هو القرار، ونحن في النادي الإسماعيلي لا نريد مساعدة من أحد لكن فقط نريد العدل، والإسماعيلي لديه مشكلات كبيرة وهدفنا عودته مجددا.

وتابع عبد المسيح: فقدنا 3 نقاط في مباراتين بسبب الأخطاء التحكيمية أمام غزل المحلة وسيراميكا ، والمشكلة كلها أنه لم يكن هناك أي استدعاء لحكم الساحة لمراجعة اللعبة.

واختتم عبد المسيح تصريحاته: أغلبية أندية الدوري بينها إجماع على وجود مشكلات كبيرة في التحكيم بعد أول جولتين، فماذا سنفعل في الجولات المقبلة في موسم استثنائي من يفقد فيه نقطة لا يمكنه تعويضها.