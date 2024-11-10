شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها ،المنتخب يطير إلى كاب فيردي الأربعاء لخوض لقاء الجولة الخامسة بتصفيات أفريقيا، الأهلي يبدأ إجراءات تعديل عقد مصطفى شوبير.

يطير المنتخب الوطني إلي كاب فيردي على متن طائرة خاصة الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة منتخبها في الجولة المقبلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها بالمغرب العام المقبل.

تأكيدا لليوم السابع.. المصري يواجه الزمالك باستاد القاهرة وأنيمبا بالسويس

كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، في تصريحات لـ ”الخليج 365” عن موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة مباراة الزمالك والمصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد القاهرة الدولي، على أن يتم تحديد ملعب مباراة الإياب أمام الفريق الأبيض في وقت لاحق. الزمالك يعرض على باتشيكو جدولة مستحقاته لرفع عقوبة إيقاف القيد تعمل إدارة نادى الزمالك على التواصل مع البرتغالى جايمى باتشيكو من أجل تقديم عرض لجدولة مستحقاته المتأخرة، والتي حصل على حكم مؤخرًا بها والبالغة 819 ألف يورو، ويرغب مسئولو الزمالك في التوصل لاتفاق مع الخواجة البرتغالى بشأن تلك المديونية والعمل على جدولتها من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد التي وقعت على النادى بعد استئناف المدرب على الحكم الأول. وافقت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي على تعديل عقد مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق بعد الأداء الجيد الذي ظهر به، حينما دافع عن عرين الفريق طوال الفترة الماضية.

تعرف على حقيقة تفاوض الأهلى مع مدافع زد لضمه فى يناير

كشف مصدر داخل نادى زد، عن حقيقة تفاوض الأهلي مع مصطفى العش مدافع الفريق، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، مؤكدا أنه لا يوجد مفاوضات حاليا من جانب مسئولي القلعة الحمراء مع العش خلال الفترة الحالية للانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي المقبل.

يشهد الاجتماع السنوي لروابط الأندية المحترفة التي تستضيفه مصر، مشاركة عدد من رؤساء روابط الأندية بمختلف الدول ويأتي على رأسهم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الدوري الإسباني، والمدير التنفيذي لاتحاد روابط المحترفين بالكرة النسائية، بالأضافة إلى رؤساء روابط عدد من الدول مثل اليونان والتشيك وأمريكا .