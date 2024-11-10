شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم الأول.. لم يترشح أحد لانتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

انتهى اليوم الأول لفتح باب الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة، ولم يتقدم أى مرشح أو قائمة انتخابية بأوراقها لخوض غمار الانتخابات المقبلة.

وهناك بعض الشروط التى يجب توافرها فى المرشح لانتخابات اتحاد الكرة التى ستقام يوم 10 ديسمبر المقبل، حيث فتح اتحاد الكرة باب الترشيح اليوم ، وهى:

- أن يكون مواطنا مصريا يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

- حسن السيرة والسمعة.

- حاصل على شهادة جامعية.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

- لم يصدر ضده عقوبة الايقاف من أى اتحاد رياضى دولى.

-يجب أن يكون المرشح لديه خبرة فى مجال كرة القدم أو سبق له العمل فى مجال الكرة محليا أو دوليا سواء لاعب كرة قدم أو حكم سابق أو مدربا أو عضوا سابقا بمجلس ادارة الاتحاد أو أى هيئة رياضية.