شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول مباراة لفريق مسار فى دوري أبطال أفريقيا للكرة للنسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مباراة فريق مسار للكرة النسائية أمام نظيره صن داونز فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للكرة للنسائية والمقامة فى المغرب.

ويلتقى فريق مسار مع إيدو كوينز فى الجولة الثانية، ثم يختتم المجموعة بمواجهة البنك التجاري الإثيوبي، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي.

ووصلت بعثة سيدات فريق مسار إلى دولة المغرب استعداداً لخوض بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم النسائية، والتي تقام فى المغرب خلال الفترة من 9 إلى 23 نوفمبر المقبل.

وينافس فريق مسار بطل مصر فى المجموعة الثانية من البطولة، برفقة أندية صن داونز الجنوب أفريقي حامل اللقب، والبنك التجاري الإثيوبي، وإيدو كوينز النيجيري.